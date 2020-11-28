В Украине третий подряд суточный антирекорд по COVID

28.11.2020 10:00

В Украине три дня фиксируют рекордный прирост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Минздрав в субботу, 28 ноября, за минувшие сутки выявлены 16 294 новых заболевших, что на 76 больше, чем днем ранее.

При этом за сутки выздоровели 8897 человек, за все время - 335 135.

Умерли за сутки 184 человека, а с начала пандемии - 12 093.

За прошедшие сутки госпитализовано 1639 человек.

Лаборатории провели за сутки 67348 тестирований. Методом ПЦР - 43458, методом ИФА - 23890. За все время проведено 4 463 249 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Динамика по регионах:

Киев - 67278 (+1 739)

Винницкая - 17051 (+628)

Волынская - 23656 (+383)

Днепропетровская - 36487 (+1 599)

Донецкая - 22210 (+424)

Житомирская - 29 098 (+617)

Закарпатская - 22 974 (+226)

Запорожская - 29 296 (+1 067)

Ивано-Франковская - 35374 (+678)

Киевская - 36214 (+979)

Кировоградская - 4941 (+117)

Луганская - 6185 (+124)

Львовская - 45052 (+543)

Николаевская - 17710 (+543)

Одесская - 42851 (+1 350)

Полтавская - 21490 (+789)

Ровенская - 30430 (+555)

Сумская - 27603 (+1 013)

Тернопольская - 27425 (+375)

Харьковская - 54517 (+489)

Херсонская - 9845 (+212)

Хмельницкая - 28917 (+567)

Черкасская - 22 053 (+651)

Черновицкая - 33 291 (+273)

Черниговская - 17 753 (640).