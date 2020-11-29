Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября

29.11.2020 11:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 978 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше по сравнению с тремя антирекордами, которые фиксировали три дня подряд. Об этом сообщило министерство здравоохранения в Facebook утром 29 ноября.

Среди заболевших 599 детей и 408 медицинских работников.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Всего за сутки проведено 49 180 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 39 233, методом ИФА – 9 947.

С начала пандемии в Украине заразились уже 722 679 человек, умерли – 12 213 (+120), выздоровели – 339 378 (+4243). Активными больными остаются 383 301 пациент.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины:

Винницкая область - 17272 (+221)

Волынская - 23905 (+249)

Днепропетровская - 37651 (+1 164)

Донецкая - 22602 (+392)

Житомирская - 29 590 (+492)

Закарпатская - 23 065 (+91)

Запорожская - 30150 (+854)

Ивано-Франковская - 35930 (+556)

Киев - 69018 (+1 740)

Киевская - 36996 (+782)

Кировоградская - 5085 (+144)

Луганская - 6239 (+54)

Львовская - 45636 (+584)

Николаевская - 18173 (+463)

Одесская - 44 131 (+1 280)

Полтавская - 21779 (+289)

Ровенская - 30807 (+377)

Сумская - 28185 (+582)

Тернопольская - 27662 (+237)

Харьковская - 55221 (+704)

Херсонская - 10009 (+164)

Хмельницкая - 29419 (+502)

Черкасская - 22 529 (+476)

Черновицкая - 33 512 (+221)

Черниговская - 18 113 (+360).