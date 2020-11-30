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Нардеп назвал вероятную дату введения локдауна в Украине

30.11.2020 08:00
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Нардеп назвал вероятную дату введения локдауна в Украине

В Украине правительство планирует ввести жесткие карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции с 24 декабря по 15 января, передает Корреспондент.net.
Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский на своей странице в Facebook 29 ноября. "Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал Дубинский в публикации.



Теги: новый год, карантин, Кабмин, COVID-19
 
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