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"Новая почта" перешла на "новогодний" график работы
Более 1000 отделений «Новой почты» в областных и крупных районных центрах с 28 ноября перешли на продленный график работы в выходные дни, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу компании.
В субботу график работы отделений будет продлен на час — до 18:00.
В воскресенье график работы увеличится на два часа — отделения будут начинать работу с 10:00 (вместо 11:00) и будут работать до 18:00 (вместо 17:00).
Обновленный режим работы отделений «Новой почты» будет действовать до конца 2020 года.
«Мы изменили график, чтобы не создавать очередей внутри и перед отделением и чтобы все клиенты успели забрать и отправить посылки, грузы и новогодние подарки близким и родным. Чтобы долго не ждать обслуживания, пожалуйста, старайтесь по возможности избегать посещения отделений в часы пик: с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00», — сообщили в компании.
Теги: новый год, график, Новая почта, выходные
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