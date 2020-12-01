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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря

01.12.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 12 498 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за сутки было проведено 62 327 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510.
Самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве (+1799), Одесской (+889), Днепропетровской (+870), Киевской (+841) и Львовской (+813) областях.
С начала пандемии заразились уже 745 123 человека, умерли 12 548 (+221), выздоровели - 355 172 (+10 023). Активными больными остаются 389 951 пациент.
г. Киев – 72 277
Винницкая область – 17 569
Волынская область – 24 483
Днепропетровская область – 39 659
Донецкая область – 23 157
Житомирская область – 30 100
Закарпатская область – 23 438
Запорожская область – 31 608
Ивано-Франковская область – 37 017
Киевская область – 528
Кировоградская область – 5 382
Луганская область – 6 350
Львовская область – 46 891
Николаевская область – 18 985
Одесская область – 45 838
Полтавская область – 22 763
Ровненская область – 31 283
Сумская область – 29 627
Тернопольская область – 28 095
Харьковская область – 55 702
Херсонская область – 10 371
Хмельницкая область – 29 751
Черкасская область – 23 590
Черновицкая область – 33 942
Черниговская область – 18 717.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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