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Опрос показал рост поддержки жесткого карантина среди украинцев
Две недели назад сторонников жесткого карантина было 36%, а сейчас уже 42%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, передает Корреспондент.net.
В то же время количество противников жесткого карантина уменьшилось с 61 до 55%. Также выросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого).
Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Теги: опрос, карантин, Новый год
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