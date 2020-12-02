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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря
В Украине по состоянию на утро среды, 2 декабря, зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 13 882 человека (самый высокий показатель с начала пандемии), умерли 169 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 758 264 человека;
- выздоровели - 369 054 человека;
- летальных случаев - 12 717;
- проведено ПЦР-тестов - 4 607 034.
Статистика заражений в регионах:
г.Киев – 74 012 случаев;
Винницкая область – 17 715 случаев;
Волынская область – 24 791 случай;
Днепропетровская область – 40 148 случаев;
Донецкая область – 23 752 случая;
Житомирская область – 30 233 случая;
Закарпатская область – 23 646 случаев;
Запорожская область – 32 555 случаев;
Ивано-Франковская область – 37 546 случаев;
Киевская область – 39 503 случая;
Кировоградская область – 5 506 случаев;
Луганская область – 6 467 случаев;
Львовская область – 47 477 случаев;
Николаевская область – 19 448 случаев;
Одесская область – 46 985 случаев;
Полтавская область – 23 291 случай;
Ровненская область – 31 798 случаев;
Сумская область – 30 354 случая;
Тернопольская область – 28 375 случаев;
Харьковская область – 56 361 случай;
Херсонская область – 10 659 случаев;
Хмельницкая область – 30 228 случаев;
Черкасская область – 24 046 случаев;
Черновицкая область – 34 150 случаев;
Черниговская область – 19 218 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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