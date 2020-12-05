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Зеленский сделал заявление о локдауне (ВИДЕО)
Президент Владимир Зеленский считает, что нет необходимости в декабре вводить в Украине локдаун. Однако в январе этого, по его словам, избежать вряд ли удастся. Об этом президент сказал в видеообращении, передает LIGA.net.
Зеленский сказал, что "верит и надеется", что локдаун в декабре Украине не нужен. По его словам, власти взвесили все за и против. "Я рекомендовал премьер-министру страны не объявлять локдаун в декабре", – сказал президент.
По его словам, карантин выходного дня дал результат — стремительный рост случаев заражения прекратился. Медицинская система не получила "нокаутирующих ударов, и поэтому она выдержит".
Зеленский согласился, что в отдельных регионах есть проблемы, но назвал их "точечными".
"Ситуация контролирована и не диктует введение локдауна в декабре... Мы не будем портить людям праздник, которого мы все ждем, потому что год был непростой", – сказал президент.
Теги: карантин, декабрь, Зеленский, COVID-19
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