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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 048 человек, умерли 167 пациентов, сообщает Минздрав.
Всего с начала пандемии количество инфицированных составило 813 306 человек, 13 588 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 418 581 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 79809 (+1 518)
Винницкая - 18587 (+111)
Волынская - 26019 (+226)
Днепропетровск - 44080 (+798)
Донецк - 25547 (+434)
Житомирская - 31 967 (+428)
Закарпатская - 24 541 (+211)
Запорожская - 36539 (+817)
Ивано-Франковск - 39373 (+315)
Киевская - 43219 (+809)
Кировоградская - 6254 (+183)
Луганская - 7027 (+117)
Львовская - 49831 (+451)
Николаевская - 21144 (+410)
Одесская - 51 148 (+1 002)
Полтавская - 25228 (+291)
Ровенская - 33508 (+316)
Сумская - 33181 (+497)
Тернопольская - 29594 (+228)
Харьковская - 59285 (+663)
Херсонская - 11915 (+184)
Хмельницкая - 32286 (+430)
Черкасская - 26 809 (+577)
Черновицкая - 35 152 (+228)
Черниговская - 21 263 (+346).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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