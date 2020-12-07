В СНБО озвучили сроки начала вакцинации от COVID-19

07.12.2020 09:00

Массовая вакцинация украинцев против коронавируса нового типа начнется не раньше июня-июля 2021 года, заявил в воскресенье, 6 декабря, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24, передает Корреспондент.net.

"Массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать", - отметил он.

Также Комиссаренко уточнил, что в Украине вакцина появится в начале второго квартала 2021 года.

"Главное - не проблема вакцины, а проблема вакцинации. То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику для того, чтобы ее провести правильно", - добавил академик.