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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря

08.12.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря

В Украине за сутки инфицировались коронавирусом 10811 человек (всего - 832758), а выздоровели 12 860 украинцев (всего - 436564). При этом скончались 195 человек (всего - 13928). Об этом сообщает Минздрав во вторник, 8 декабря.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 82810 (+1 475)
Винницкая - 18824 (+110)
Волынская - 26475 (+264)
Днепропетровск - 45752 (+712)
Донецк - 26235 (+443)
Житомирская - 32 354 (+34)
Закарпатская - 24 886 (+223)
Запорожская - 37885 (+948)
Ивано-Франковск - 39541 (+103)
Киевская - 44554 (+700)
Кировоградская - 6418 (+58)
Луганская - 7141 (+53)
Львовская - 50787 (+612)
Николаевская - 21798 (+360)
Одесская - 52 853 (+1 043)
Полтавская - 26571 (+916)
Ровенская - 34088 (+374)
Сумская - 33904 (+246)
Тернопольская - 29977 (+189)
Харьковская - 59739 (+346)
Херсонская - 12493 (+334)
Хмельницкая - 32539 (+110)
Черкасская - 27 913 (+746)
Черновицкая - 35 622 (+244)
Черниговская - 21 599 (+157).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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