Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря

09.12.2020 11:00

В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом выздоровели 14 554 человека. Умерли 276 пациентов, что является новым антирекордом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в среду, 9 декабря.

В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 281 человек; летальных случаев – 276; выздоровело 14 554 человека", – сообщил Степанов.

Всего за прошедшие сутки проведено 58 271 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 845 343 человека, 14 204 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 451 118 человек. Активными больными остаются 394 225.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины:

Винницкая - 18988 (+164)

Волынская - 26832 (+357)

Днепропетровская - 46056 (+304)

Донецкая - 27044 (+809)

Житомирская - 32 498 (+144)

Закарпатская - 25 029 (+143)

Запорожская - 38698 (+813)

Ивано-Франковская - 39730 (+189)

Киев - 84538 (+1 728)

Киевская - 45497 (+943)

Кировоградская - 6524 (+106)

Луганская - 7275 (+134)

Львовская - 51375 (+588)

Николаевская - 22127 (+329)

Одесская - 54 123 (+1 270)

Полтавская - 27222 (+651)

Ровенская - 34578 (+490)

Сумская - 34226 (+322)

Тернопольская - 30203 (+226)

Харьковская - 60273 (+534)

Херсонская - 12826 (+333)

Хмельницкая - 32960 (+421)

Черкасская - 28 728 (+815)

Черновицкая - 35 826 (+204)

Черниговская - 22 167 (+568).