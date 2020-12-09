Украина получила "еврозайм" объемом €600 млн

09.12.2020 17:00

Украина получила от Еврокомиссии транш объемом 600 млн евро под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Корреспондент.net.

Средства получены Украиной согласно Меморандуму о взаимопонимании и Кредитному соглашению ЕС (относительно макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро), заключенных 23 июля.

Отмечается, что общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в течение 2014-2020 годов, достигла 4,41 млрд евро.