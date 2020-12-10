- 11 декабря "ДНР" откроет гуманитарный коридор в Еленовке12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря10:00
- Украина получила "еврозайм" объемом €600 млн17:00
- Кабмин определился со сроками и правилами локдауна в Украине16:00
- У Зеленского подвели итоги года после «нормандской встречи»12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря11:00
- Зеленский отсрочил введение кассовых аппаратов для ФОП09:00
- В Украине впервые с 8 ноября менее 9000 случаев COVID-19 за сутки10:00
- В СНБО озвучили сроки начала вакцинации от COVID-1909:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря
В Украине за сутки зафиксировали 13 371 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом госпитализировали рекордное количество больных – 2 993 человека, умерли 266 пациентов – это на 10 меньше, чем антирекорд накануне. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в четверг, 10 декабря.
"В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 993 человека; летальных случаев – 266; выздоровело 13 903 человека", – рассказал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
За 24 часа было проведено 67 142 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25 863.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 858 714 человек, 14 470 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 465 021 человек. Активными больными остаются 393 693 пациента.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Винницкая - 19206 (+218)
Волынская - 27194 (+362)
Днепропетровская - 46891 (+835)
Донецкая - 27678 (+634)
Житомирская - 32 987 (+489)
Закарпатская - 25 344 (+315)
Запорожская - 39 758 (+1 060)
Ивано-Франковская - 40007 (+277)
Киев - 86437 (+1 899)
Киевская - 46211 (+714)
Кировоградская - 6744 (220)
Луганская - 7436 (+161)
Львовская - 51915 (+540)
Николаевская - 22621 (+494)
Одесская - 54 840 (+717)
Полтавская - 27772 (+550)
Ровенская - 35034 (+456)
Сумская - 34611 (+385)
Тернопольская - 30462 (+259)
Харьковская - 60992 (+719)
Херсонская - 13039 (+213)
Хмельницкая - 33426 (+466)
Черкасская - 29 449 (+721)
Черновицкая - 36 044 (+218)
Черниговская - 22 616 (+449).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- 254 тыс. участников АТО получили социальные карты "Українці-Разом!"17:00
- В "ДНР" анонсировали предновогоднюю "прямую линию" с Пушилиным15:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома"13:00
- Украина не будет закрывать КПВВ на линии разграничения во время локдауна09:00
- В "ДНР" ввели "госрегулирование" цен на медизделия и антисептики18:00
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд до пригорода Донецка13:00
- В Мариуполе начали восстанавливать здание горсовета, сожженное в 2014 году (ВИДЕО)10:00
- В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус09:00
- Жители Северодонецка уже неделю живут без отопления15:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» приедут на Луганщину14:00
- 254 тыс. участников АТО получили социальные карты "Українці-Разом!"17:00
- "Брага" - "Заря": анонс матча Лиги Европы16:00
- В "ДНР" анонсировали предновогоднюю "прямую линию" с Пушилиным15:00
- "Нашествие монолитов" добралось до Украины14:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома"13:00
- 11 декабря "ДНР" откроет гуманитарный коридор в Еленовке12:00
- Американские ученые разработали детектор коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря10:00
- Украина не будет закрывать КПВВ на линии разграничения во время локдауна09:00
- "Шахтер" не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- В "ДНР" появилась новая схема мошенничества с пенсионными картами "Ощадбанка"
- В Ощадбанке пояснили, за что удерживают комиссию с пенсионной карты переселенца
- Жители ОРДО просят Пушилина открыть КПВВ с Украиной перед Новым годом
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд до пригорода Донецка
- В ОРДЛО отказались от помощи Украины в борьбе с COVID-19
- В "ДНР" запустили дополнительные автобусные рейсы до российской границы
- В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус
- Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома"
- В "ДНР" ввели "госрегулирование" цен на медизделия и антисептики
- Жители Северодонецка уже неделю живут без отопления