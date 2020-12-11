Представитель омбудсмена на Донбассе Лисянский уволен после инцидента в Святогорске

11.12.2020 17:00

Павел Лисянский, занимавший должность представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, уволен со своего поста после драки в ресторане Святогорска. Об этом сообщила Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова в Faсebook.

"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса «Монарх», расположенного в городе Святогорск - проведена. С сегодняшнего дня он освобожден от занимаемой должности", - отметила Денисова.