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В Украине новый рекорд госпитализаций с COVID-19

12.12.2020 10:00
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В Украине новый рекорд госпитализаций с COVID-19

В Украине снизился суточный прирост заболевших коронавирусом после нескольких дней роста, но при этом госпитализировано рекордное число пациентов - 3001. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 12 декабря.
Так, за минувшие сутки выявили 12811 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
Также за минувшие сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело - 13 653. Еще 243 - умерли.
Всего в Украине заболели 885 039 человек, выздоровели - 494 001, умерли - 14 998.
За сутки проведено 61571 тестирований, в частности методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604. За все время проведено ПЦР-тестов - 4998266.
Динамика COVID-19 в регионах:
Киев - 90013 (+1 696)
Винницкая - 19680 (+199)
Волынская - 27852 (+315)
Днепропетровск - 48365 (+715)
Донецкая - 29031 (+640)
Житомирская - 33 714 (+309)
Закарпатская - 25 883 (+190)
Запорожская - 41460 (+807)
Ивано-Франковская - 40484 (+202)
Киевская - 47783 (+785)
Кировоградская - 7059 (+138)
Луганская - 7705 (90)
Львовская - 53299 (+721)
Николаевская - 23479 (+499)
Одесская - 57 071 (+1 357)
Полтавская - 28811 (+376)
Ровенская - 35900 (+448)
Сумская - 35327 (+331)
Тернопольская - 30964 (+226)
Харьковская - 61985 (+561)
Херсонская - 13723 (+322)
Хмельницкая - 34417 (+459)
Черкасская - 30 784 (+651)
Черновицкая - 36 496 (+210)
Черниговская - 23 754 (+564).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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