Портал «Дія» начал прием заявок на получение "карантинных" 8000 грн

14.12.2020 14:00

С сегодняшнего дня портал "Дія" начал прием заявок на получение 8 тысяч гривен одноразовой государственной помощи от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует сайт novosti.dn.ua.

Заявку на получение помощи можно оформить до 31 декабря включительно. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги".

Деньги будут автоматически зачислены на личный гривневый счет после проверки данных.

С деталями оказания одноразовой помощи можно ознакомиться здесь.