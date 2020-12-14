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Портал «Дія» начал прием заявок на получение "карантинных" 8000 грн

14.12.2020 14:00
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Портал «Дія» начал прием заявок на получение "карантинных" 8000 грн

С сегодняшнего дня портал "Дія" начал прием заявок на получение 8 тысяч гривен одноразовой государственной помощи от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует сайт novosti.dn.ua.
Заявку на получение помощи можно оформить до 31 декабря включительно. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги".
Деньги будут автоматически зачислены на личный гривневый счет после проверки данных.
С деталями оказания одноразовой помощи можно ознакомиться здесь.



Теги: помощь, карантин, Кабмин, предприниматели
 
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