Укрзализныця предупредила о задержке поездов Интерсити из-за непогоды

14.12.2020 13:00

В понедельник, 14 декабря, в графике движения поездов Интерсити произошел сбой из-за ухудшения погодных условий и обледенения контактной сети, сообщает НВ.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, поезд № 722/721 сообщением Киев — Харьков задерживается на 1 час и 20 минут. Он должен был прибыть на конечную станцию в 11:35.

Поезд № 712 / 711 сообщением Киев — Константиновка задерживается в пути на 1 час и 35 минут. Он должен был прибыть на конечную станцию в 12:46.

Железнодорожники пытаются устранить последствия непогоды, на местах работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода.