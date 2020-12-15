В Украине рекордное число выздоровевших от COVID-19 за сутки

15.12.2020 10:00

В Украине за минувшие сутки подтверждено 8 416 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели почти вдвое больше пациентов - 16 150. Это новый рекорд, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников", - говорится в сообщении главы Минздрава.

Степанов отметил, что за прошедшие сутки в Украине было госпитализировано 1 479 человек. Скончалось от коронавируса 233 человека, выздоровело – 16 150.

За последних 24 часа протестировано 55 856 человек (в том числе методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893).

За последние сутки больше всего COVID-19 заболели в Киеве (1 559), а также в Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 909 082 человека, выздоровели - 522 868 человек, летальных исходов - 15 480, всего проведено ПЦР-тестов – 5 084 649.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 93 302 случая;

Винницкая область - 19 977 случаев;

Волынская область - 28 527 случаев;

Днепропетровская область - 49 961 случай;

Донецкая область – 30 062 случая;

Житомирская область - 34 511 случай;

Закарпатская область - 26 281 случай;

Запорожская область - 43 034 случая;

Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;

Киевская область - 49 335 случаев;

Кировоградская область – 7 273 случая;

Луганская область – 7 987 случаев;

Львовская область - 54 233 случая;

Николаевская область – 24 404 случая;

Одесская область - 59 113 случаев;

Полтавская область - 30 025 случаев;

Ровенская область - 36 599 случаев;

Сумская область - 36 098 случаев;

Тернопольская область - 31 374 случая;

Харьковская область - 62 708 случаев;

Херсонская область - 14 346 случая;

Хмельницкая область - 34 919 случаев;

Черкасская область - 32 272 случая;

Черновицкая область - 37 080 случаев;

Черниговская область - 24 786 случаев.