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Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора провели обыск в сети АЛЛО. Об этом на своей странице Facebook написал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
По слова журналиста, обыск проводился на основе информации его расследований которая, в результате проверки следователями, нашла полное подтверждение.
"На складах АЛЛО изъято товара на более чем 6 млн. долларов и огромное количество документации, подтверждающей существование крупнейшей в стране схемы по сбыту электроники через фиктивных ФЛП с уклонением от уплаты налогов.
Информация о том, что это был удар именно по АЛЛО держится в секрете и не выносится в информационное поле для сохренения возможности оперативно "зарешать"", - написал он.
Теги: магазин, сеть, прокуратура, обыск, АЛЛО
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