В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения

19.12.2020 09:00

С сегодняшнего дня, 19 декабря, в Украине изменяются ограничения в работе учреждений питания и культуры, в проведении массовых мероприятий в учебных заведениях и помещениях церквей, сообщает Трибун.

Так, в связи с новыми ограничениями запрещается:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания публичных мероприятий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;

работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;

религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Также сохраняются ограничения, которые ранее действовали в "оранжевой зоне".