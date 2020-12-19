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В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения

19.12.2020 09:00
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В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения

С сегодняшнего дня, 19 декабря, в Украине изменяются ограничения в работе учреждений питания и культуры, в проведении массовых мероприятий в учебных заведениях и помещениях церквей, сообщает Трибун.
Так, в связи с новыми ограничениями запрещается:

  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.;
  • проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания публичных мероприятий;
  • прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;
  • работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;
  • религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Также сохраняются ограничения, которые ранее действовали в "оранжевой зоне".



Теги: карантин, ограничение, COVID-19
 
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