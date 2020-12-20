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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря
В Украине за сутки выявили 8325 новых случаев коронавируса, всего в стране обнаружено уже 964448 случаев инфекции. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 20 декабря.
При этом выздоровели 581162 украинцев (накануне - 6 626), а скончались - 16585 человек (накануне - 116).
Статистика COVID-19 по регионам:
Киев - 100450 (+756)
Винницкая - 20956 (+175)
Волынская - 30 457 (260)
Днепропетровск - 52557 (+489)
Донецк - 32255 (+326)
Житомирская - 36 401 (+340)
Закарпатская - 27 098 (+95)
Запорожская - 47219 (+675)
Ивано-Франковск - 41938 (+140)
Киевская - 53007 (+592)
Кировоградская - 7785 (+78)
Луганская - 8759 (+119)
Львовская - 56763 (+321)
Николаевская - 26631 (+371)
Одесская - 63 938 (+814)
Полтавская - 31577 (+144)
Ровенская - 38536 (+221)
Сумская - 37994 (+382)
Тернопольская - 32392 (+157)
Харьковская - 65312 (+520)
Херсонская - 15653 (+204)
Хмельницкая - 36755 (+395)
Черкасская - 34 731 (+280)
Черновицкая - 38 152 (+203)
Черниговская - 27 132 (+268).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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