В Киеве зажгли главную елку страны (ВИДЕО)

20.12.2020 09:00

В субботу вечером на столичной Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины, сообщает УП.

В этом году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжение главной елки прошло без традиционного парада и концерта.

Вблизи елки были оснащены фотозоны для всех желающих. Также на Софийской площади работали детские аттракционы и лавочки со вкусностями и горячими напитками.

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, главная елка в этом году - искусственная, высотой более 30 метров.