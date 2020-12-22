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Бастующим шахтерам перечислили половину задолженности по зарплате

22.12.2020 08:00
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Бастующим шахтерам перечислили половину задолженности по зарплате

Угледобывающим госпредприятиям на погашения долгов по зарплатам перечислили второй транш в сумме 542 млн грн, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает Корреспондент.net.
"Есть информация, что 542 млн грн - второй транш на погашение зарплатной задолженности перед горняками шахт пошел на областные отделения Госказначейства", - сообщил он и поручил лидерам ячеек профсоюза в регионах, на предприятиях, проконтролировать, чтобы деньги вовремя поступили на зарплатные карточки шахтеров.
Первый транш в 381,5 млн грн был перечислен 18 декабря. По словам Волынца, долги перед шахтерами достигают 1,890 млрд грн.



Теги: забастовка, зарплата, задолженность, выплата, шахтеры
 
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