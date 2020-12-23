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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 декабря
В Украине за сутки выявили 10136 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 989642 подтвержденных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в среду, 23 декабря.
При этом выздоровели 615660 украинцев (накануне - 15 372), а скончались - 17172 человек (накануне - 275).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 103663 (+1 381)
Винницкая - 21259 (+114)
Волынская - 31490 (+352)
Днепропетровская - 54625 (+478)
Донецкая - 33102 (+342)
Житомирская - 36 975 (+165)
Закарпатская - 27 391 (+88)
Запорожская - 49341 (+887)
Ивано-Франковская - 42300 (+210)
Киевская - 54831 (+809)
Кировоградская - 7949 (+88)
Луганская - 9181 (+187)
Львовская - 57906 (+505)
Николаевская - 27970 (+491)
Одесская - 66 295 (+792)
Полтавская - 32945 (+439)
Ровенская - 39251 (+331)
Сумская - 38501 (+180)
Тернопольская - 32738 (+159)
Харьковская - 66243 (+591)
Херсонская - 16162 (+189)
Хмельницкая - 37142 (+302)
Черкасская - 35 938 (+525)
Черновицкая - 38 721 (+166)
Черниговская - 27 723 (+365).
Теги: Украина, ситуация, COVID-19
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