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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря

24.12.2020 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более миллиона человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2721 человек;
летальных случаев - 223;
выздоровели - 15775 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 001 132 лица;
выздоровели - 631 435 человек;
летальных исходов - 17 395;
проведение ПЦР-тестов - 5 390 952.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях", - добавил министр.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 105040 случаев;
Винницкая область - 21 490 случаев;
Волынская область - 31 917 случаев;
Днепропетровская область - 55174 случаи;
Донецкая область - 33 738 случаев;
Житомирская область - 37 468 случаев;
Закарпатская область - 27 543 случая;
Запорожская область - 50 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 482 случая;
Киевская область - 55 497 случаев;
Кировоградская область - 8090 случаев;
Луганская область - 9443 случая;
Львовская область - 58 372 случая;
Николаевская область - 28 351 случай;
Одесская область - 66 971 случай;
Полтавская область - 33 509 случаев;
Ровенская область - 39 634 случая;
Сумская область - 38 923 случая;
Тернопольская область - 32 972 случая;
Харьковская область - 66 788 случаев;
Херсонская область - 16 408 случаев;
Хмельницкая область - 37 600 случаев;
Черкасская область - 36 418 случаев;
Черновицкая область - 38 914 случаев;
Черниговская область - 28 275 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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