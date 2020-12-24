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В Кривом Роге решили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте
Бесплатный проезд в общественном транспорте для всех криворожан введут с 1 мая 2021 года. Жителям города выдадут специальные транспортные карты, для которых будет разработано соответствующее программное обеспечение. Об этом стало известно 23 декабря во время пленарного заседания сессии горсовета, передает Первый Криворожский.
Во время заседания сессии городской голова Константин Павлов заявил, что детали нововведения станут известны после того, как проект пройдет все регуляторные процедуры. Пока неизвестно, сколько денег из городского бюджета потратят на бесплатный проезд для горожан.
С 1 января 2021 года бесплатно в общественном транспорте будут ездить педагоги, медики, сотрудники социальных служб, детских садов и ДЮСШ, которые подчиняются городскому совету. А это, по предварительным подсчетам, более 35 тысяч криворожан.
Теги: Кривой Рог, бесплатно, проезд, общественный транспорт
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