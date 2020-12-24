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Зеленский восстановил уголовное наказане за ложь в декларации

24.12.2020 08:00
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Зеленский восстановил уголовное наказане за ложь в декларации

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, сообщает УП.
Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением КС. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса и закона "О предотвращении коррупции".
Отмечается, что документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением КСУ от 27 октября, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Закон предусматривает штрафы и ограничения свободы за недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации.



Теги: закон, декларация, уголовная ответственность, Зеленский
 
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