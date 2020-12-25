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"Укрпочта" отложила повышение тарифов на доставку пенсий до марта

25.12.2020 17:00
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"Укрпочта" отложила повышение тарифов на доставку пенсий до марта

Национальный почтовый оператор " Укрпочта" будет доставлять пенсии в январе и феврале 2021 года по тарифам 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ZIK.
Как отмечается, "Укрпочта" продолжит обсуждение новых тарифов на следующий год. Это предложение национального почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины.
В "Укрпочте" надеются, что Пенсионный фонд публично заявит о разрешении пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание к "Укрпочте" из банков, особенно в тех населенных пунктах, где закрываются их отделения, а электронная цифровая подпись там не работает.



Теги: пенсия, Укрпочта, тариф, доставка
 
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