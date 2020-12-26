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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря

26.12.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря

В Украине за минувшие сутки подтвердили 7 709 случаев заражения COVID-19. При этом наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.
Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 26 декабря:
заболели – 1 019 876 человек;
выздоровели – 651 917 человек;
летальных случаев – 17 702.
Количество заболеваний в регионах Украины:
г. Киев – 106 486 случаев;
Винницкая область – 21 858 случаев;
Волынская область – 32 300 случаев;
Днепропетровская область – 56 356 случаев;
Донецкая область – 34 586 случаев;
Житомирская область – 38 219 случаев;
Закарпатская область – 27 754 случая;
Запорожская область – 51 250 случаев;
Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;
Киевская область – 56 942 случая;
Кировоградская область – 8 205 случаев;
Луганская область – 9 906 случаев;
Львовская область – 59 551 случай;
Николаевская область – 29 117 случаев;
Одесская область – 68 447 случаев;
Полтавская область – 34 341 случай;
Ровненская область – 40 195 случаев;
Сумская область – 39 848 случаев;
Тернопольская область – 33 328 случаев;
Харьковская область – 67 655 случаев;
Херсонская область – 16 917 случаев;
Хмельницкая область – 38 333 случая;
Черкасская область – 37 321 случай;
Черновицкая область – 39 293 случая;
Черниговская область – 28 943 случая.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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