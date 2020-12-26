Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря

26.12.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 7 709 случаев заражения COVID-19. При этом наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.

Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 26 декабря:

заболели – 1 019 876 человек;

выздоровели – 651 917 человек;

летальных случаев – 17 702.

Количество заболеваний в регионах Украины:

г. Киев – 106 486 случаев;

Винницкая область – 21 858 случаев;

Волынская область – 32 300 случаев;

Днепропетровская область – 56 356 случаев;

Донецкая область – 34 586 случаев;

Житомирская область – 38 219 случаев;

Закарпатская область – 27 754 случая;

Запорожская область – 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;

Киевская область – 56 942 случая;

Кировоградская область – 8 205 случаев;

Луганская область – 9 906 случаев;

Львовская область – 59 551 случай;

Николаевская область – 29 117 случаев;

Одесская область – 68 447 случаев;

Полтавская область – 34 341 случай;

Ровненская область – 40 195 случаев;

Сумская область – 39 848 случаев;

Тернопольская область – 33 328 случаев;

Харьковская область – 67 655 случаев;

Херсонская область – 16 917 случаев;

Хмельницкая область – 38 333 случая;

Черкасская область – 37 321 случай;

Черновицкая область – 39 293 случая;

Черниговская область – 28 943 случая.