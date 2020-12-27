Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря

27.12.2020 10:00

За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксировано 6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов/

Также за прошедшие сутки были госпитализованы - 1674 человек, летальных случаев - 72; выздоровели - 6621 человек; осуществлено тестирований за сутки - 24 978 (в том числе методом ПЦР - 19543, методом ИФА - 5435).

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 1 025 989 человек;

- выздоровели - 658 538 человек;

- летальных случаев - 17 774;

- проведено ПЦР-тестов - 5 472 989.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Количество заболеваний в регионах:

- г. Киев - 107 204 случая;

- Винницкая область - 21 960 случаев;

- Волынская область - 32 429 случаев;

- Днепропетровская область - 56 893 случая;

- Донецкая область - 34 929 случаев;

- Житомирская область - 38 494 случая;

- Закарпатская область - 27 828 случаев;

- Запорожская область - 51 703 случая;

- Ивано-Франковская область - 42 828 случаев;

- Киевская область - 57 331 случай;

- Кировоградская область - 8 225 случаев;

- Луганская область - 9982 случая;

- Львовская область - 59 798 случаев;

- Николаевская область - 29 531 случай;

- Одесская область - 68 962 случая;

- Полтавская область - 34 600 случаев;

- Ривненская область - 40 295 случаев;

- Сумская область - 40 047 случаев;

- Тернопольская область - 33 452 случая;

- Харьковская область - 67 868 случаев;

- Херсонская область - 17 067 случаев;

- Хмельницкая область - 38 378 случаев;

- Черкасская область - 37 617 случаев;

- Черновицкая область - 39 422 случая;

- Черниговская область - 29 146 случаев.