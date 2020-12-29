- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 декабря12:00
- Кабмин запустил "электронную прописку"08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря11:00
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)10:00
- Зеленский подписал закон о госбюджете-202109:00
- "Укрпочта" отложила повышение тарифов на доставку пенсий до марта17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря11:00
Кабмин запустил "электронную прописку"
Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 28 декабря, принял решение о запуске экспериментального проекта по регистрации места проживания в электронной форме для лиц старше 14 лет. Эта услуга сегодня в стране пользуется огромным спросом у граждан, сообщает Корреспондент.net.
Пока что в Украине в электронной форме можно зарегистрировать только новорожденных и детей до 14 лет, отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
"Это постановление – один из очередных шагов реального упрощения взаимодействия каждого гражданина и государства. В этом постановлении прописаны поручения, сроки, необходимые шаги, чтобы уже в течение следующего года эта услуга максимально упростилась и стала электронной, а каждый человек мог ею воспользоваться абсолютно свободно", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Теги: Кабинет министров, Интернет, услуги, прописка
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО15:00
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»14:00
- 28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек13:00
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"11:00
- Пропавший на шахте "Золотое" горняк найден мертвым10:00
- На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $15000009:00
- Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки17:00
- В результате обвала на шахте "Золотое" пропал горняк15:00
- В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина14:00
- На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный10:00
- В Китае создали аналог американских вакцин от коронавируса17:00
- В Беларуси начали вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V"16:00
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО15:00
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»14:00
- 28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 декабря12:00
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"11:00
- Пропавший на шахте "Золотое" горняк найден мертвым10:00
- На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $15000009:00
- Кабмин запустил "электронную прописку"08:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»
- В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников
- На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $150000
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"
- Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря