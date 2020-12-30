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Минздрав заключил первый контракт на поставку вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины заключило первый контракт на поставку вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатным.
По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 000 доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.
Договор о поставке на территорию Украины подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО Лекхим, которое, по официальным подтверждением компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Речь идет о закупке 1 800 000 доз по цене 504 грн за дозу.
Эта поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украине гарантировано получение 8 000 000 доз вакцины бесплатно.
Теги: Китай, вакцина, контракт, Минздрав, COVID-19
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