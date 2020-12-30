Степанов назвал сроки поступления в Украину первой партии COVID-вакцины

30.12.2020 08:00

Министерство здравоохранения Украины надеется в феврале 2021 года получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции во вторник, в настоящее время Минздрав завершает переговоры с производителями о закупке вакцин.

"Мы в завершающей стадии переговоров производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", - сказал он.

Степанов уточнил, что речь идет о поставке такого количества вакцин, который позволит говорить "именно о масштабной вакцинации".

"Речь не идет о 5-6 тысячах доз. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз", - сказал он.