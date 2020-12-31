Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря

31.12.2020 10:00

По состоянию на 31 декабря 2020 года зафиксировано 9 699 новых больных коронавирусной инфекцией. Среди них – 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 1 055 047 человек;

выздоровели – 709 993 человека;

летальных исходов – 18 533;

проведено ПЦР-тестирований – 5 585 615.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 111 471 случай;

Винницкая область – 22 500 случаев;

Волынская область – 33 016 случаев;

Днепропетровская область – 58 561 случай;

Донецкая область – 36 391 случай;

Житомирская область – 39 202 случая;

Закарпатская область – 28 200 случаев;

Запорожская область – 54 088 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;

Киевская область – 59 204 случая;

Кировоградская область – 8 448 случаев;

Луганская область – 10 508 случаев;

Львовская область – 61 268 случаев;

Николаевская область – 30 900 случаев;

Одесская область – 71 125 случаев;

Полтавская область – 36 079 случаев;

Ровненская область – 40 990 случаев;

Сумская область – 40 642 случая;

Тернопольская область – 34 023 случая;

Харьковская область – 69 377 случаев;

Херсонская область – 17 752 случая;

Хмельницкая область – 39 187 случаев;

Черкасская область – 39 011 случаев;

Черновицкая область – 40 017 случаев;

Черниговская область – 29 897 случаев.