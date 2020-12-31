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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря
По состоянию на 31 декабря 2020 года зафиксировано 9 699 новых больных коронавирусной инфекцией. Среди них – 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 1 055 047 человек;
выздоровели – 709 993 человека;
летальных исходов – 18 533;
проведено ПЦР-тестирований – 5 585 615.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 111 471 случай;
Винницкая область – 22 500 случаев;
Волынская область – 33 016 случаев;
Днепропетровская область – 58 561 случай;
Донецкая область – 36 391 случай;
Житомирская область – 39 202 случая;
Закарпатская область – 28 200 случаев;
Запорожская область – 54 088 случаев;
Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;
Киевская область – 59 204 случая;
Кировоградская область – 8 448 случаев;
Луганская область – 10 508 случаев;
Львовская область – 61 268 случаев;
Николаевская область – 30 900 случаев;
Одесская область – 71 125 случаев;
Полтавская область – 36 079 случаев;
Ровненская область – 40 990 случаев;
Сумская область – 40 642 случая;
Тернопольская область – 34 023 случая;
Харьковская область – 69 377 случаев;
Херсонская область – 17 752 случая;
Хмельницкая область – 39 187 случаев;
Черкасская область – 39 011 случаев;
Черновицкая область – 40 017 случаев;
Черниговская область – 29 897 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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