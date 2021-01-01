Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января

01.01.2021 13:00

За минувшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 9 432 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 10 016 человек выздоровели, умерли 147 пациентов. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

При этом, количество инфицированных с начала пандемии на утро 1 января составляет 1 064 479 человек, 18 680 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 720 009 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 325 790 человек.

Количество заболевших коронавирусом в регионах с начала пандемии:

г. Киев — 112 356 случаев;

Винницкая область — 22 735 случаев;

Волынская область — 33 207 случаев;

Днепропетровская область — 58 991 случай;

Донецкая область — 36 909 случаев;

Житомирская область — 39 604 случая;

Закарпатская область — 28 313 случаев;

Запорожская область — 54 607 случаев;

Ивано-Франковская область — 43 341 случай;

Киевская область — 59 831 случай;

Кировоградская область — 8 522 случая;

Луганская область — 10 830 случаев;

Львовская область — 61 696 случаев;

Николаевская область — 31 314 случаев;

Одесская область — 71 669 случаев;

Полтавская область — 36 598 случаев;

Ровенская область — 41 275 случаев;

Сумская область — 40 989 случаев;

Тернопольская область — 34 194 случая;

Харьковская область — 70 090 случаев;

Херсонская область — 17 906 случаев;

Хмельницкая область — 39 692 случая;

Черкасская область — 39 351 случай;

Черновицкая область — 40 225 случаев;

Черниговская область — 30 234 случая.