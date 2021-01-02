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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января

02.01.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января

В Украине за минувшие сутки выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 2 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Он также уточнил, что за сутки выздоровели от COVID-19 2 606 человек, зафиксирован 51 летальный случай.
В течение суток проведены 17 930 тестирований, в том числе методом ПЦР - 14 975, методом ИФА - 2 955.
С начала эпидемии в Украине лабораторно были подтверждены 1 069 517 случаев COVID-19.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев – 112 649 случаев;
Винницкая область – 22 801 случай;
Волынская область – 33 312 случая;
Днепропетровская область – 59 293 случаи;
Донецкая область – 37 198 случаев;
Житомирская область – 39 982 случая;
Закарпатская область – 28 407 случаев;
Запорожская область – 54 717 случаев;
Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;
Киевская область – 60 238 случаев;
Кировоградская область – 8 544 случая;
Луганская область – 10 923 случая;
Львовская область – 62 130 случаев;
Николаевская область – 31 705 случаев;
Одесская область – 71 889 случаев;
Полтавская область – 36 733 случая;
Ровненская область – 41 503 случая;
Сумская область – 41 350 случаев;
Тернопольская область – 34 275 случаев;
Харьковская область – 70 212 случая;
Херсонская область – 18 044 случая;
Хмельницкая область – 39 932 случаи;
Черкасская область – 39 481 случай;
Черновицкая область – 40 357 случаев;
Черниговская область – 30 353 случая.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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