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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января

03.01.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января

В Украине за сутки выявили 4576 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 3 января.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).
Всего в Украине зафиксировали уже 1074093 случаев COVID-19. При этом выздоровели уже 728865 человек (накануне - 6 250), а скончались 18854 украинцев (накануне - 123).
Ситуация с COVID-19 в регионах за минувшие сутки:
г. Киев — 370 случаев;
Винницкая область — 66 случаев;
Волынская область — 93 случая;
Днепропетровская область — 404 случая;
Донецкая область — 200 случаев;
Житомирская область — 25 случаев;
Закарпатская область — 78 случаев;
Запорожская область — 301 случай;
Ивано-Франковская область — 99 случаев;
Киевская область — 303 случая;
Кировоградская область — 22 случая;
Луганская область — 85 случаев;
Львовская область — 433 случая;
Николаевская область — 454 случая;
Одесская область — 426 случаев;
Полтавская область — 197 случаев;
Ровенская область — 75 случаев;
Сумская область — 147 случаев;
Тернопольская область — 59 случаев;
Харьковская область — 68 случаев;
Херсонская область — 115 случаев;
Хмельницкая область — 14 случаев;
Черкасская область — 244 случая;
Черновицкая область — 146 случаев;
Черниговская область — 152 случая.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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