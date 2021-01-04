Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

5 января в Украине начинается регистрация на пробное ВНО

04.01.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
5 января в Украине начинается регистрация на пробное ВНО

В Украине со вторника, 5 января, начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которая продлится до 19 января 2021 года. Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
"Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании будет осуществляться в течение 5-19 января 2021 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.
В 2021 году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам состоится 10 апреля.
Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году, каждый участник/участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.
Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый зарегистрированный участник/участница сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.



Теги: регистрация, начало, ВНО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх