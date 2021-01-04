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В Полтавской области жители перекрыли трассу из-за повышения тарифа на газ

04.01.2021 16:00
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В Полтавской области жители перекрыли трассу из-за повышения тарифа на газ

Сегодня вблизи села Засулье Лубенского района Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу Харьков-Киев, требуя уменьшения тарифа за транспортировку природного газа. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в пресс-службе управления Нацполиции в Полтавской области.
"На автомобильной дороге Киев - Харьков, вблизи с. Засулье, продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Акцию начали в 10:15. Участники мероприятия, среди которых жители с. Засулье, а также соседних сел Оржицкого и Пирятинского районов, требуют уменьшения стоимости распределения природного газа", - говорится в сообщении.
Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на распределение газа с 1 января 2021 года в среднем на 80% для 20 облгазов.



Теги: протест, газ, Полтавская область, тарифы
 
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