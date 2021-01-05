Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января

05.01.2021 10:00

5334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника, сообщает министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

По его данным, также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1280 человек;

летальных случаев - 202;

выздоровели - 13 850 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 083 585 человек;

выздоровели - 747 408 человек;

летальных исходов - 19 129;

проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 5 января:

Киев - 114 369 (+846 за сутки);

Винницкая область - 22 997 (+76);

Волынская область - 33 574 (+86);

Днепропетровская область - 60 251 (+320);

Донецкая область - 37 829 (+269);

Житомирская область - 40 175 (+77);

Закарпатская область - 28 600 (+65);

Запорожская область - 55 964 (+418);

Ивано-Франковская область - 43 753 (+61);

Киевская область - 61 108 (+266);

Кировоградская область - 8 598 (+25);

Луганская область - 11 053 (+33);

Львовская область - 63 286 (+371);

Николаевская область - 32 560 (+87);

Одесская область - 73 282 (+682);

Полтавская область - 37 575 (+376);

Ровенская область - 41 769 (+137);

Сумская область - 41 595 (+59);

Тернопольская область - 34 459 (+53);

Харьковская область - 70 656 (+313);

Херсонская область - 18 318 (+84);

Хмельницкая область - 40 012 (+40);

Черкасская область - 40 401 (+376);

Черновицкая область - 40 764 (+127);

Черниговская область - 30 637 (+87).