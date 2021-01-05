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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января

05.01.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января

5334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника, сообщает министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
По его данным, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1280 человек;
  • летальных случаев - 202;
  • выздоровели - 13 850 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 083 585 человек;
  • выздоровели - 747 408 человек;
  • летальных исходов - 19 129;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 5 января:
Киев - 114 369 (+846 за сутки);
Винницкая область - 22 997 (+76);
Волынская область - 33 574 (+86);
Днепропетровская область - 60 251 (+320);
Донецкая область - 37 829 (+269);
Житомирская область - 40 175 (+77);
Закарпатская область - 28 600 (+65);
Запорожская область - 55 964 (+418);
Ивано-Франковская область - 43 753 (+61);
Киевская область - 61 108 (+266);
Кировоградская область - 8 598 (+25);
Луганская область - 11 053 (+33);
Львовская область - 63 286 (+371);
Николаевская область - 32 560 (+87);
Одесская область - 73 282 (+682);
Полтавская область - 37 575 (+376);
Ровенская область - 41 769 (+137);
Сумская область - 41 595 (+59);
Тернопольская область - 34 459 (+53);
Харьковская область - 70 656 (+313);
Херсонская область - 18 318 (+84);
Хмельницкая область - 40 012 (+40);
Черкасская область - 40 401 (+376);
Черновицкая область - 40 764 (+127);
Черниговская область - 30 637 (+87).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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