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Социологи опубликовали свежий рейтинг партий и политиков
Согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг", в парламентском рейтинге лидирует "Слуга народа", которую готовы поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, информирует Цензор.НЕТ.
За партию "ОПЗЖ" готовы проголосовать 17,4%, партию "Евросолидарность" поддержат 14,5%, партию "Батькивщина" - 10,9%.
В свою очередь за партию "Украинская стратегия Гройсмана" отдали бы свои голоса 5,7%, Радикальную партию Ляшко - 5,6%, партию "За майбутнє" - 3,7%, партию "Свобода" - 3,2%, партию "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%, партию Шария - 2,9%, партии "Голос" и "Сила и честь" - по 2,8%, партию "Наш край" - 2,2%.
Президентский рейтинг по-прежнему возглавляет Владимир Зеленский. Его поддерживают 26,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором.
За лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 16,6% респондентов, за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко – 13,3% опрошенных, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 10,5%.
Вместе с тем, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 6,4% опрошенных, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 6,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,7%, за шоумена, ведущего и волонтера Сергея Притулу – 4,1%, за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,6%, за мэра Киева Виталия Кличко – 2,3% опрошенных.
Теги: парламент, президент, партия, рейтинг, социология
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