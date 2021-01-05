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Укрзализныця запускает 19 "рождественских" поездов в Карпаты

05.01.2021 17:00
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Укрзализныця запускает 19 "рождественских" поездов в Карпаты

Укрзализныця в Сочельник запустит 19 поездов дальнего следования и скоростных поездов в сторону Карпат - они прибудут на Рождество. Об этом сообщает пресс-служба УЗ во вторник, 5 января, передает Корреспондент.net.
Список дополнительных поездов (с подробным расписанием можно ознакомиться на сайте компании):
№ 4/3 Запорожье - Ужгород;
№ 7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы;
№ 13/14 Киев - Солотвино;
№ 15/16 Харьков - Рахов;
№ 21/22 Харьков - Трускавец;
№ 26/25 Одесса - Ужгород;
№ 29/30 Киев - Ужгород;
№ 41/42 Днепр - Трускавец;
№ 43/44 Киев - Ивано-Франковск;
№ 46/45 Лисичанск - Ужгород;
№ 49/50 Киев - Трускавец;
№ 81/82 Киев - Ужгород;
№ 108/107 Одесса - Ужгород;
№ 134/133 Николаев - Рахов;
№ 136/135 Одесса - Черновцы;
№ 143/144 Киев - Ворохта;
№ 357/358 Киев - Рахов;
№ 601/602 Львов - Солотвино;
№ 745/746 Киев - Славское.


 
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