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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января
8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом в четверг, 7 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 2567 человек;
- летальных случаев — 148;
- выздоровели — 11 316 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 54 438 (в том числе методом ПЦР — 37 287, методом ИФА — 17 151).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 099 493 человека;
- выздоровели — 773 214 человек;
- летальных случаев — 19 505;
- проведения ПЦР-тестов — 5 717 403.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 731 случай;
Винницкая область — 250 случаев;
Волынская область — 142 случая;
Днепропетровская область — 414 случаев;
Донецкая область — 572 случая;
Житомирская область — 463 случая;
Закарпатская область — 111 случаев;
Запорожская область — 509 случаев;
Ивано-Франковская область — 137 случаев;
Киевская область — 480 случаев;
Кировоградская область — 82 случая;
Луганская область — 331 случай;
Львовская область — 288 случаев;
Николаевская область — 411 случаев;
Одесская область — 694 случаев;
Полтавская область — 389 случаев;
Ровенская область — 326 случаев;
Сумская область — 505 случаев;
Тернопольская область — 198 случаев;
Харьковская область — 599 случаев;
Херсонская область — 147 случаев;
Хмельницкая область — 411 случаев;
Черкасская область — 233 случая;
Черновицкая область — 161 случай;
Черниговская область — 413 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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