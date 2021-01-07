Власти Тернополя отказались вводить локдаун

07.01.2021 10:00

Власти Тернополя не будут вводить жесткие карантинные ограничения, предусмотренные с 8 января решением Кабинета министров. Об этом заявил мэр областного центра Сергей Надал, сообщает Delo.ua.

По его словам, такое решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором была заслушана информация от медицинских работников и представителей сферы образования.

"На протяжении последних дней у нас не то что нет роста больных, наоборот — идет уменьшение числа болеющих, уменьшение числа людей в наших лечебных учреждениях с Covid-19, практически нет больных среди детей, а также среди работников образования. Потому сегодня комиссия приняла решение не вводить никаких дополнительных органичений к тем, что действовали ранее", — сообщил он.

По словам мэра, с 11 января тернопольские дети снова пойдут в школы. В частности, младшие классы будут посещать учебные заведения во все дни, а старшие классы — продолжат обучение по смешанной форме, как это было ранее, через один день.

"Кроме того, мы также рекомендуем субъектам хозяйствования не прекращать свою деятельность и проводить ее как раньше", — добавил градоначальник.