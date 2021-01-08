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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января

08.01.2021 15:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января

После четырех дней роста суточный прирост коронавируса в Украине снизился, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 8 января.
Так, за минувшие сутки выявили 5 676 случаев COVID-19, тогда как днем ранее было почти 9 тысяч.
С начала пандемии в Украине уже 1 105 169 случаев заболевания, из них 778 345 пациентов выздоровели (+5131 за сутки), 19 588 - умерло (+83).
Стоит отметить, что за минувшие сутки проведено всего 20192 тестирования, тогда как днем ранее было гораздо больше - 54438. За все время сделал 5 733 555 тестирований.
Динамика COVID-19 по регионам:
Киев - 438
Винницкая область - 107
Волынская область - 107
Днепропетровская область - 376
Донецкая область - 384
Житомирская область - 358
Закарпатская область - 96
Запорожская область - 358
Ивано-Франковская область - 106
Киевская область - 371
Кировоградская область - 8
Луганская область - 113
Львовская область - 331
Николаевская область - 418
Одесская область - 274
Полтавская область - 115
Ровенская область - 146
Сумская область - 235
Тернопольская область - 101
Харьковская область - 191
Херсонская область - 192
Хмельницкая область - 263
Черкасская область - 146
Черновицкая область - 152
Черниговская область - 290.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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