В Украине начался локдаун. Полный список ограничений

08.01.2021 10:00

Правительство не стало отменять и переносить анонсируемый ранее зимний жесткий карантин и уже в полночь 8 января в силу вступили ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января включительно, сообщает СТРАНА.ua.

В этот период в стране будет запрещено:

посещение образовательных учреждений, кроме детских садов;

работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");

прием посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;

работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");

работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями);

работа рождественских ярмарок.

В то же время во время действия жестких карантинных ограничений в Украине разрешается: