Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января

09.01.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 4846 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 1110015 случаев. Об этом сообщает Минздрав в субботу, 9 января.

При этом выздоровели уже 786306 человек (накануне - 7961), а скончались 19668 украинцев (накануне - 80).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 344

Винницкая область - 61

Волынская область - 108

Днепропетровская область - 471

Донецкая область - 189

Житомирская область - 179

Закарпатская область - 55

Запорожская область - 456

Ивано-Франковская область - 133

Киевская область - 375

Кировоградская область - 40

Луганская область - 149

Львовская область - 262

Николаевская область - 416

Одесская область - 299

Полтавская область - 160

Ровенская область - 80

Сумская область - 160

Тернопольская область - 70

Харьковская область - 223

Херсонская область - 44

Хмельницкая область - 47

Черкасская область - 353

Черновицкая область - 147

Черниговская область - 25.