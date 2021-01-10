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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января

10.01.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки госпитализировали 2 100 человек, летальных случаев - 99, выздоровели - 5 292 человека.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 115 026 человек, 19 767 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 791 598 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 404
Винницкая область - 69
Волынская область - 124
Днепропетровская область - 240
Донецкая область - 186
Житомирская область - 111
Закарпатская область - 49
Запорожская область - 207
Ивано-Франковская область - 74
Киевская область - 405
Кировоградская область - 85
Луганская область - 142
Львовская область - 326
Николаевская область - 327
Одесская область - 446
Полтавская область - 175
Ровенская область - 159
Сумская область - 149
Тернопольская область - 150
Харьковская область - 344
Херсонская область - 141
Хмельницкая область - 185
Черкасская область - 302
Черновицкая область - 151
Черниговская область - 60.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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