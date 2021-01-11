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Синоптики предупредили жителей Украины о морозах

11.01.2021 12:00
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Синоптики предупредили жителей Украины о морозах

В Украине на протяжении недели, 11-15 января, ожидается морозная погода и осадки в виде снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает НВ.
Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. Ночью температура снизится до -14 -20 градусов.
13 января на юго-востоке Украины ожидается мокрый снег, снег и дождь. Погоду усложнит также налипание мокрого снега, гололед и штормовой ветер.
Дальше осадки распространятся на восточные, а также Днепропетровскую, Сумскую и Запорожскую области.
Снег 13 и 14 января также возможен в северных и западных областях.



Теги: снег, мороз, прогноз погоды
 
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